Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании

TKKurikawa / DepositPhotos Сергей Магнитский

Hermitage Capital

Четырнадцать граждан России подпали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского. Это следует из санкционного списка, распространенного в понедельник МИД Соединенного Королевства.

В санкционный список вошли: заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор "Гранд-Актив" Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, совладельцы "Универсального банка сбережений" Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.

Ранее некоторые из этих лиц были включены в санкционный "список Магнитского" в США, передает ТАСС.

В Лондоне пояснили, что рестриктивные меры в отношении указанных лиц введены за "хищение суммы, эквивалентной 230 млн долларов госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году". Часть этих средств, как указывают в Лондоне, была выведена за рубеж.

Всего же в опубликованном списке числятся 22 человека из шести стран. Фигурантами списка стали также лица с гражданством Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Судана, ЮАР. Так, в черный список были включены первый заместитель председателя Конгресса Гватемалы (однопалатный парламент страны) Фелипе Алехос Лоренсана и вице-президент компании Albanisa и бывшей казначей Сандинистского фронта национального освобождения Никарагуа Хосе Франсиско Лопес Сентено. Все их активы на территории Великобритании в случае обнаружения будут заморожены, въезд на территорию королевства запрещен.

В мае 2018 года Палата общин британского парламента приняла "поправку Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая вступила в силу 6 июля 2020 года. Предусмотренный поправкой механизм предполагает создание двух новых санкционных режимов, один из которых применяется к лицам, которых Лондон считает ответственными за нарушение прав человека, а другой - к уличенным в крупномасштабной коррупции. Первый режим, в рамках которого санкции были применены уже к 78 лицам, начал применяться в прошлом году, второй - лишь сейчас.

Необходимость в сохранении санкций будет пересматриваться каждые три года. Фигурантам списка, чьи активы в Великобритании будут заморожены, предоставляется возможность обратиться в Минфин королевства, чтобы получить доступ к средствам, необходимым для покрытия юридических и ряда других расходов.

Великобритания - не "тихая гавань"

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил в понедельник, что цель нового механизма состоит в том, чтобы "предотвращать масштабную коррупцию в мире и бороться с нею, замораживая активы вовлеченных в нее частных лиц или организаций, а также вводя запреты на въезд [в Соединенное Королевство]".

"Эти санкции помогут гарантировать, что Великобритания не является тихой гаванью для тех, кто вовлечен в масштабную коррупцию, в том числе тех, кто получает от нее прибыль, - заявил глава Форин оффиса. - Лица, против которых сегодня были введены санкции, были замешаны в самых нашумевших случаях коррупции, имевших место в мире. Глобальная Британия стоит на страже демократии, верховенства закона и принципов надлежащего управления. Тем, кто замешан в масштабной коррупции мы говорим, что не будем терпеть в нашей стране ни их самих, ни их грязные деньги".

В распространенном в понедельник заявлении МИД подчеркивается, что Великобритания намерена координировать с США свои шаги, направленные на борьбу с коррупцией посредством рестриктивных мер. Сообщается, что Вашингтон в течение дня также объявит о введении антикоррупционных санкций.

Механизм рестрикций "Акт Магнитского" назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, который работал в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital. В 2007 году прокуратура России заподозрила дочерние предприятия Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов, замаскированного под возврат НДС.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. Его гибель вызвала огромный общественный резонанс как в России, так и за рубежом, а также стала поводом для принятия так называемого закона Магнитского в разных странах.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его данным, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания .

Международный финансист, основатель Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.

После утечки "Панамских документов" в 2016 году Центр по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах давнего друга президента РФ Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина - его называют "кошельком" Путина.

Между тем в отношении основателя британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в России возбудили ряд уголовных дел, по которым его уже дважды заочно осудили . 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и приговорил к девяти годам лишения свободы по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест основателя Hermitage Capital.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы снова заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей. К аналогичному сроку был приговорен и партнер Браудера Иван Черкасов.

Российские следователи также обвинили Браудера в нескольких убийствах, включая Магнитского, и в создании преступного сообщества .

Ответным шагом на "акт Магнитского" стал так называемый "закон Димы Яковлева" ("закон подлецов"), который запретил американцам усыновлять российских сирот.