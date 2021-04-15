СМИ узнали, кто помог ФБР взломать iPhone стрелка из Сан-Бернардино в 2016 году

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

Взломать смартфон iPhone 5c убитого террориста Саида Фарука, который вместе с женой совершил нападение на центр помощи инвалидам в Сан-Бернардино в 2015 году, ФБР помогла небольшая и малоизвестная австралийская компания Azimuth, специализирующаяся на оказании помощи "демократическим правительствам" в поиске программных уязвимостей. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на несколько неназванных источников.

Напомним, желание ФБР получить доступ к содержимому смартфона Фарука вылилось в крупное противостояние спецслужбы с компанией Apple в начале 2016 года. Предыдущие модели смартфонов iPhone в ФБР взламывали перебором паролей, но в iPhone 5c появилось ограничение на ввод комбинации - после 10 неудачных попыток данные с устройства были бы удалены. Спецслужба потребовала от Apple создать специальную версию iOS, которая позволила бы обойти систему безопасности iPhone стрелка из Сан-Бернардино. Требование ФБР поддержал суд в Калифорнии, однако глава Apple Тим Кук заявил , что компания не намерена создавать специальное ПО для ФБР, поскольку этот шаг поставит под угрозу безопасность миллионов владельцев iPhone. Позицию Apple поддержали технологические гиганты, включая Google, Facebook и Microsoft.

В итоге ФБР удалось получить доступ к содержимому iPhone Фарука без помощи компании, но подробности взлома устройства не раскрывались с разрешения суда , который в 2017 году признал резонным аргумент ФБР о том, что в случае раскрытия названия компании, которая помогла спецслужбе получить доступ к содержимому смартфона, она может стать важной целью для независимых и спонсируемых правительствами разных стран хакеров. Тогда же суд постановил, что ФБР может не раскрывать сведения о том, во сколько обошелся взлом iPhone Фарука. По слухам, которые появились в 2016 году, взлом мог обойтись ФБР примерно в 1,3 млн долларов, но в 2017 году стало известно, что спецслужба заплатила хакерам 900 тыс. долларов. Многие предполагали, что взлом смартфона осуществила израильская компания Cellebrite, но теперь выяснилось, что к этой истории причастна компания Azimuth, также работающая в сфере кибер-безопасности.

В свежей публикации WP говорится, что в Azimuth заинтересовались историей с iPhone Фарука, когда в ФБР заявили, что не могут взломать смартфон, а вскоре с компанией связались представители спецслужбы. В итоге основатель компании и бывший исследователь IBM X-Force Марк Дауд и бывший студент Йельского университета Дэвид Ван взломали смартфон Фарука с помощью цепочки уникальных эксплоитов (программы, которые эксплуатируют ошибки и уязвимости), пишет TJ .

Еще до теракта в Сан-Бернардино Дауд нашел уязвимость в открытом исходном коде компании Mozilla, который Apple использовала для подключения аксессуаров к смартфону через разъем Lightning. Эта лазейка позволила Вану написать программу, которая быстро перебрала все комбинации кода доступа к телефону, обойдя защиту от перебора. При этом никакой полезной для расследования теракта информации на смартфоне Фарука не нашлось, а вскоре использованная хакерами уязвимость была найдена и устранена.

В Apple до сих пор не знали, кто взломал смартфон Фарука, хотя в 2019 компания была близка к этому - тогда Apple подала иск к компании Corellium за нарушение авторских прав. Azimuth была одним из подрядчиков Corellium, а Ван давал показания в суде. Тогда адвокаты Apple среди прочего спрашивали, знал ли он о каких-либо уязвимостях в софте Apple, пишет "Медуза" .