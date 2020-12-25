Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) опубликовала на своем YouTube-канале анимированный ролик, демонстрирующий посадку марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Красную планету. По плану марсоход, запущенный в июле, достигнет Марса в феврале 2021 года.

Небольшое видео демонстрирует все основные этапы процесса: сход с орбиты, отделение посадочного модуля, спуск на парашюте, включение реактивных двигателей и саму посадку марсохода.

Программа миссии, во время которой марсоход будет преодолевать в среднем 200 метров за один марсианский день, включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода. Вместе с ровером к Марсу отправили беспилотный летательный аппарат Ingenuity.

В ноябре 2018 года специалисты NASA окончательно выбрали место для посадки нового марсохода. После пяти лет изучения свыше 60 районов для посадки ровера в NASA остановили выбор на 45-километровом кратере Езеро, названном в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора). Как предполагают ученые, некогда в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе миллиарды лет назад.

В середине июня сообщалось, что Perseverance оснастили памятной табличкой в честь всех врачей, борющихся с пандемией коронавируса.

Напомним, в этом году к Марсу также были запущены орбитальный аппарат Hope к Объединенных Арабских Эмиратов и китайский марсоход "Тяньвэнь-1". На этот год была запланирована и российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", но по ряду причин ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков.

Сейчас на Марсе работают два аппарата NASA: неподвижная станция InSight и марсоход Curiosity.