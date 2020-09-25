Следственный комитет назначил новую экспертизу причин смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе 11 лет назад

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Сергей Магнитский

Hermitage Capital

Следственный комитет назначил новую экспертизу причин смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе 11 лет назад. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката матери погибшего Николая Горохова. По данным "Эха Москвы", следствие проверит версию о применении к Магнитскому боевого отравляющего вещества.

Горохов сообщил на заседании Мосгорсуда, что в прошлом году СК провел выемку медицинских документов, а также "гистологического архива тканей внутренних органов от трупа Магнитского" из архива Тверского суда Москвы. Согласно обнародованным материалам, постановление о выемке из архива Тверского суда 29 января 2019 года вынес старший следователь по особо важным делам при председателе СК Николай Тутевич. В оглашенном постановлении отмечалось, что комиссионная судебная экспертиза причин смерти Магнитского назначена в рамках уголовного дела, возбужденного 14 декабря 2015 года.

Горохов уточнил, что экспертиза была назначена в рамках уголовного дела об убийстве Сергея Коробейникова, Октая Гасанова и Валерия Курочкина. Он добавил, что результаты новой экспертизы, несмотря на соответствующие обращения к следствию, ему неизвестны. По его словам, их скрывают от него и Натальи Магнитской.

В ноябре 2018 года в Генеральной прокуратуре РФ заявили, что Магнитский, а также Коробейников, Гасанов и Курочкин, которые скончались в разное время и которых российское следствие считает членами преступного сообщества, организованного основателем Hermitage Capital Уильямом Браудером, могли быть отравлены веществом, содержащим соединения алюминия. Тогда сообщалось, что СКР проверяет версию о насильственной смерти всех четверых и причастности к ней Браудера, на которого они якобы могли бы дать изобличающие показания.

По словам адвоката матери Магнитского, после того, как Генпрокуратура озвучила новые данные по поводу смерти Магнитского, она обратилась в СКР с заявлением-обращением о признании ее потерпевшей по делу, в рамках которого расследуются обстоятельства смерти сына. 23 сентября Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката на решение столичного Басманного суда, который отказался признать незаконным бездействие руководителя Главного следственного управления СКР по заявлению Натальи Магнитской. Адвокат считает, что "необъяснимые действия" СКР и Генпрокуратуры имеют "признаки специальной операции" по отстранению матери погибшего от участия в расследовании причин гибели ее сына.

В 2007 году прокуратура заподозрила дочерние предприятия Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов, замаскированного под возврат НДС.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от уплаты налогов. Он был арестован и умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский был лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. Его гибель вызвала огромный общественный резонанс как в России, так и за рубежом, а также стала поводом для принятия так называемого закона Магнитского в разных странах, предполагающего санкции для коррупционеров и лиц, замеченных в нарушениях прав человека. Такие законы появились в США, Канаде, Великобритании и других странах Евросоюза.

Основателя инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в России уже дважды заочно осудили и возбуждают против него все новые уголовные дела. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и приговорил к девяти годам лишения свободы по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест основателя Hermitage Capital. В конце 2017 года Тверской суд Москвы снова заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей. К аналогичному сроку был приговорен и партнер Браудера Иван Черкасов. Российские следователи также обвинили Браудера в нескольких убийствах, включая убийство Магнитского, и в создании преступного сообщества.