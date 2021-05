В архиве NEWSru.com, накопленном за 21 год работы, можно найти новости каждого дня - и мира, и путинской России с лета 2000 года. Для примера, мы решили посмотреть, что было значимого в этот день (31 мая) с начала века. Но попробуйте изучить события самостоятельно, предложите изучить новостной календарь своим детям, а некоторые - даже и внукам, тем, кто родился и живет всю свою жизнь при Путине.

В этот день 20 лет назад (31 мая 2001 года):

Путин взял под контроль "Газпром", назначив Миллера главой газового гиганта (этот подчиненный Путина по мэрии Петербурга так и остается председателем правления "Газпрома");

Путин в очередной раз встретился с Лукашенко по поводу Союзного государства (этот воз и ныне там);

Кремль решил назначить "своего" премьера на Украине;

Матвиенко не верила, что ученых РФ заставят отчитываться за контакты с иностранцами, а так оно и стало через 18 лет.

В этот день 19 лет назад (31 мая 2002 года):

в России уже начали устанавливать памятники Путину;

обвиненная в употреблении допинга Алина Кабаева подала апелляцию в суд (до мирового скандала с российским доппингом еще 18 лет);

Госкомстат (ныне Росстат) объявил, что треть россиян живет за чертой бедности (ныне мало что изменилось - около 25% россиян за "чертой риска бедности");

стоимость литра бензина Аи-95 выросла в этот день до 10 рублей, то есть $0,32 (сегодня литр Аи-95 стоит в среднем 50 рублей, т.е. $0,68, в два раза дороже);

Путин начал госреформу, чтобы лишить российские регионы власти, проводил реформу замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак (он и ныне все на той же должности).

В этот день 18 лет назад (31 мая 2003 года):

президент Путин на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга напомнил, что закладывавший этот город Петр I "мечтал о сильной и открытой всему миру стране, он открыл Россию для мира и мир для России", (к 2021-му году Путин, считающий себя продолжателем дела Петра, Россию от мира практически закрыл);

в тот же день Путин на саммите Россия-ЕС в Питере объявил, что РФ и Евросоюз изучат введение безвизовых поездок для россиян (ныне в ЕС в отношении РФ вводят только санкции);

также президент 18 лет назад решил "расчистить завалы" в отношениях с европейскими парнерами (но за прошедшие 18 лет у России при Путине наросло еще больше "завалов" и с ЕС, и с США);

в этот же день в 2003 году Путин пообещал предоставить Чечне широкую автономию, что и сделал впоследствии, отдав республику на откуп Рамзану Кадырову, установившему там диктатуру.

В этот день 17 лет назад (31 мая 2004 года):

Путин на президиуме Госсовета заявил о необходимости сократить численность госаппарата в России. За 20 лет в России количество чиновников различных уровней выросло более чем вдвое по сравнению с 1995 годом - до 5 с лишним миллионов. Теперь, в 2021 году, правительство опять объявило о необходимости сокращения;

в этот день 17 лет назад ученые и учителя написали письмо Путину с протестом против ЕГЭ, заявив, что это губительный эксперимент для образования. К ученым тогда не прислушались. Теперь, в 2021 году, в Госдуме наконец-то предложили отменить ЕГЭ;

в этот день в 2004 году западные СМИ, комментируя очередное Послание Путина к Федеральному собранию (оно состоялось пятью днями ранее), отмечали, что президент РФ выбрал для себя новую мишень - критикующие его "неправительственные организации" (правозащитные группы, благотворительные фонды и т.д.). Как писала тогда InoPressa, цитируя The New York Times и The Washington Post, Путин пообещал россиянам экономический успех, но этого нельзя достичь "без открытости и повышения уровня общественного сознания, которые могут обеспечить только независимые неправительственные организации". Но вот, спустя 17 лет, процесс уничтожения НКО-"иноагентов" в путинской России можно считать завершенным.

В этот день 16 лет назад (31 мая 2005 года):

бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский был приговорен к 9 годам лишения свободы, компанию у него отобрали за его несогласие с президентом;

в тот же день центр Юрия Левады* опубликовал исследование о том, что почти 60% россиян не верят в беспристрастность российских судов (ныне ничего не изменилось - в 2021 году страх перед "неправосудием" судов вышел на первое место у россиян в связи с последними акциями протеста);

сложно поверить, но 16 лет назад у россиян не было возможности звонить бесплатно по мобильному - 31 мая в 2005 году Мининформсвязи обязало операторов давать минимум три бесплатных секунды на звонок вне зависимости от тарифа;

в тот день 16 лет назад "Новая газета" сообщила, что Путину подарили 57-метровую яхту за $50 млн (за последующие годы у Путина появится еще много подарков - от поразительных спортивных рекордов до поразительных дворцов).

В этот день 15 лет назад (31 мая 2006 года):

Всемирный банк предсказал, что в России дефолта не будет, а рубль продолжит укрепление, хотя мировые инвестиционные потоки достигли уровня предкризисного 1997 года, что означало начало нового периода высокой нестабильности. Но предсказание ВБ сбылось лишь отчасти - разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис и последовавшая "Великая рецессия" ударили по России крепко. Капитализация компаний РФ упала на 3/4; золотовалютные резервы сократились на 25%, обанкротились нескольких крупных банков. 2008 год стал последним годом прироста трудоспособного населения в России;

в этот день 15 лет назад родственники погибших в Беслане обжаловали приговор Нурпаше Кулаеву, заявив, что суд отказался рассматривать свидетельские показания о гибели заложников. Дело в том, что официальная версия гибели детей при штурме школы Беслана не совпадает с показаниями очевидцев. Родители погибших заявили, что власти пытаются быстрее закрыть расследование и похоронить их требования узнать правду. Тогда суд вынес приговор, так и не пролив свет на множество неугодных Кремлю вопросов. По прошествии 16 лет эти вопросы, подтверждающие версию о вине властей, никуда не делись, и на них никто так и не ответил;

в этот день в 2006 году впервые "Яндекс" открыл сервис о пробках на дорогах Москвы и области. С тех пор ситуация на дорогах столицы сильно изменилась - движение стало организованным, появились платные парковки, снизившие трафик в центре, появились выделенные полосы для общественного транспорта, но 10-балльные пробки все так же обычны, как и 15 лет назад, поэтому сервис "Яндекса" крайне востребован и продолжает расширять свой функционал;

31 мая 2006 года не победивший на президентских выборах 2006 года кандидат от демократической оппозиции Белоруссии Александр Милинкевич во время официального визита в Париж призвал страны Европы помочь белорусской оппозиции. Он заявил о намерении в ближайшие два года мирным путем устранить режим Александра Лукашенко и провести свободные выборы... Прошло 15 лет. Лукашенко все еще президент. А оппозиции почти уже нет: на ее лидеров заведены уголовные дела, их обвиняют в заговорах, переворотах и попытках убийства Лукашенко, а неугодные правозащитные и общественные организации объявлены, по примеру России, деструктивными и враждебными;

в этот день в 2006 году чеченский террорист N1 Шамиль Басаев (организатор захвата заложников в Буденновске в 1995 году) все еще жив и даже ездит с инспекцией по всему Северному Кавказу. Он еще не знает, что уже через 40 дней будет ликвидирован в Ингушетии в результате спецоперации - террорист был обезглавлен в результате взрыва начиненного взрывчаткой "КамАЗа".

В этот день 14 лет назад (31 мая 2007 года):

сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой, обвиняемый в Великобритании в отравлении полонием Александра Литвиненко, ставший позднее депутатом Госдумы от ЛДПР, объявил, что Борис Березовский и Александр Литвиненко - агенты британской внешней разведки MI-6 и собирали компромат на президента РФ Владимира Путина. В ответ Березовский вновь обвинил Путина, что тот лично отдал приказ убить Литвиненко. Через шесть лет Березовского, давнего врага Путина, не стало - его нашли повешенным в ванной в собственном доме в британском графстве Беркшир. Причина смерти окончательно так и не была установлена. В течение последующих 14 лет еще многие неугодные для Кремля бизнесмены, политики и общественные деятели скончались при подозрительных обстоятельствах, или были убиты, или стали жертвами покушений - Пономарев, Скрипаль, Глушков, Немцов, Вороненков, Хангошвили, Кара-Мурза, Куашев, Магомедрагимов, Исаев, Навальный...;

в этот день 14 лет назад в Северной Осетии был оглашен итог исследований по катастрофе в Кармадонском ущелье, где в результате схода ледника Колка в 2002 году погибли 125 человек, в том числе и съемочная группа Сергея Бодрова. По данным ученых, группа Сергея Бодрова погибла в из-за газового выброса спящего вулкана;

в этот день Горьковский автозавод на "Автофоруме-2007" в Нижнем Новгороде представил новый легкий "сити-вэн" класса LCV (ГАЗ-2332). В том году этот фургон был назван самым перспективной российской авторазработкой. Но, несмотря на востребованность данной машины на российском рынке, этот компактный развозной фургон, увы, в серию так и не пошел. Сначала проект отложили в "долгий ящик", а затем и вовсе вывели из оборота. По официальной версии, программу свернули из-за грянувшего финансового кризиса;

а америкаснкие СМИ в этот день объявили, что Анджелина Джоли приняла предложение руки и сердца от Брэда Питта и планирует свадьбу. Вряд ли бы кто-то поверил 14 лет назад, что у них все так плохо закончится и третий брак голливудской красавицы сложится также неудачно, как и предыдущие.

В этот день 10 лет назад (31 мая 2011 года):

прекратило свое существование интернет-СМИ GZT.ru. Журналисты издания весело попрощались с читателями, опубликовав подборку собственных опечаток. Причиной закрытия проекта стала утрата интереса к нему, как к общефедеральному проекту, со стороны владельца - миллиардера Владимира Лисина. Накануне думских выборов бизнесмен хотел отказаться от неудобного для него общественно-политического издания, переведя его в формат чисто городского проекта. Это и было сделано в сентябре 2012 года - сайт был перезапущен под брендом "Информационный портал Городские заметки Gzt.ru". В этом качестве он тихо просуществовал еще 8 лет, а затем незаметно для всех канул в небытие. Последняя заметка на сайте датирована декабрем 2020 года;

в этот день Банк России объявил, что по итогам 2011 года отток капитала из России не превысит $35 млрд. Но банк ошибся. Из РФ в тот год вывели более 81 млрд долларов. Через три года, в 2014 году, президент Владимир Путин объявит войну офшорам, надеясь прекратить отток. Однако вывод капитала из страны только усилится из-за санкций, введенных в тот год против России в результате действий Путина в Крыму и на востоке Украины. За 2014 год из РФ вывели более $152 млрд - это рекордный показатель с 1994 года. В последующие три года этот процесс притормозился (в 2015 - около $60 млрд, в 2016 - около $18 млрд, в 2017 - более $30 млрд). Затем отток капитала вновь усилился - по итогам 2018 года он составил $67 млрд, в 2019 году - более $40 млрд, а в 2020-м - около $50 млрд;

в этот день в Преображенский суд Москвы поступили ходатайства об УДО (условно-досрочном освобождении) от Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, отсидевших на тот момент по 7,5 лет из 13 назначенных. В своих ходатайствах оба заключенных, признанные в Европе политическими, свою вину не признавали. Суд оставил оба ходатайства без рассмотрения. Но через 2,5 года, в декабре 2013 года, в преддверии Олимпиады в Сочи, президент Путин решил помиловать Ходорковского, "руководствуясь принципами гуманности". Это произошло в День работника органов безопасности РФ (День чекиста). На тот момент Ходорковскому оставалось сидеть всего 10 месяцев. Лебедев вышел на свободу в январе 2014 года;

в этот день в Чечне был задержан исполнитель убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской Рустам Махмудов. Впоследствии суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Всего на скамье подсудимых оказались пять человек: кроме Рустама Махмудова это были Ибрагим и Джабраил Махмудовы, их дядя Лом-Али Гайтукаев, а также Сергей Хаджикурбанов. Заказчик убийства Политковской до сих пор не установлен, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Родственники и коллеги Политковской считают, что заказчик убийства занимает в российской властной иерархии не последнее место.

В этот день 5 лет назад (31 мая 2016 года):

Евгений Пригожин из "когорты близких друзей" президента Владимира Путина предъявил "Яндексу" 15 исков из-за отказов сервиса удалить ссылки из поисковой выдачи по "закону о забвении". С момента принятия этого закона все российские СМИ, новостные сайты и порталы регулярно стали получать претензии от чиновников, политиков и бизнесменов, совершивших ранее какое-нибудь противоправное деяние, но почему-то решивших, что новый закон дает им право забыть об этом и стереть из истории свои поступки. Однако закон не предусматривает возможность удаления информации об уголовных делах и расследованиях и не дает права признавать такую информацию неактуальной;

в этот день 5 лет назад в Сети начался сбор подписей против переименования моста через Дудергофский канал в Санкт-Петербурге в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, который не имеет к Петербургу никакого отношения. Хотя петиция набрала необходимое количество подписей, властями она была проигнорирована. С 15 июня 2016 года в Петербурге есть мост имени Ахмата Кадырова. Как написал в тот день петербургский политик Валерий Федотов, разорвавший свой партбилет "Единой России" в знак протеста против политических репрессий в стране, Петербург "добровольно ассоциировал себя с войной, терроризмом, джихадом и деспотией";

в этот день 5 лет назад бессменный с 2004 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на востоке Украины является "контрпродуктивным". Он дословно повторил тезис президента Путина от 2015 года о "контрпродуктивности" такого признания. Однако к 2021 году Россия фактически уже признала эти республики, поскольку активно оказывает им финансовую помощь, гуманитарную помощь, с февраля 2017 года признала паспорта, документы об образовании, свидетельства о регистрации транспортных средств, их регистрационные знаки, ввела льготы для граждан, обладающих паспортами ДНР и ЛНР. В официальных мероприятиях президент Путин уже именует эти территории как Донецкая и Луганская народные республики. Официальному же признанию пока мешают формальности. Но и они, судя по всему, вскоре будут преодолены. К предстоящим выборам в Госдуму вопрос о признании ДНР и ЛНР включен в политическую повестку. 29 мая 2021 года партия "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым приняла резолюцию о необходимости признания ДНР и ЛНР.

В этот день 4 года назад (31 мая 2017 года):

с утра 31 мая МЧС пришлось объяснятся, почему министерство не предупредило москвичей о надвигающемся урагане, который 29 мая унес жизни 16 человек и нанес ущерб в несколько сот миллионов рублей. С того самого дня МЧС регулярно рассылает москвичам смс-сообщения о предстоящих погодных угрозах, даже если они не подпадают под условия чрезвычайного характера;

в же день стало известно, что Администрация президента РФ решила нанять специального советника по соцсетям. Им стал министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев. Через 2,5 года Путин назначил его главой Минкомсвязи (министерство цифрового развития, связи и коммуникаций РФ). Первой инициативой Шадаева на посту министра стало предложение дать правоохранителям доступ к данным граждан в режиме онлайн без решения суда;

в этот же день Люблинский суд Москвы обязал оппозиционера и основателя "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Алексея Навального удалить публикации об Алишере Усманове, в том числе и фильм "Он вам не Димон", в котором сообщалось об "огромном доме" и участке, которые были подарены Усмановым фонду, связанному с Дмитрием Медведевым. Эти "подарки" назывались взяткой.



Это лишь несколько примеров того, что происходило 31 мая в последние два десятка лет. С сегодняшнего дня мы перестаем публиковать новости, тем не менее уже опубликованные новости становятся историей, которую следует знать.