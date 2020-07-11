Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России. Выборы нового главы федерации состоялись в субботу на внеочередной конференции организации в подмосковных Химках. Майгурова поддержали единогласно все 45 делегатов конференции.

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51-летний специалист был единственным кандидатом на пост главы СБР. Владимир Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

Полномочия Майгурова будут действовать до окончания олимпийского сезона, после Игр в Пекине 2022 года должна будет состояться очередная конференция СБР.

Майгуров - трехкратный чемпион мира, в прошлом он занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). При Драчеве он являлся членом правления СБР, где отвечал за взаимодействие с международной федерацией.

Пост президента СБР Владимир Драчев, занимал с мая 2018 года. В начале апреля ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны раскритиковали работу Драчева и призвали сложить полномочия.

Двукратный призер Олимпиад, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России. Успехов в работе, Виктор Викторович! ???????????? pic.twitter.com/oh37MX69k4— Биатлон России (@russianbiathlon) July 11, 2020

В начале июня на сайте СБР появилось заявление, подписанное Нуждовым, Майгуровым, а также членами правления Юрием Векшиным, Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. В нем утверждалось, что Драчев "не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе". Позже заявление с сайта исчезло.

В СБР размещение этого сообщения на сайте объяснили следствием технической ошибки и заявили, что данное заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации биатлона.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. Светлым пятном можно считать только выступление на чемпионате мира Александра Логинова, который принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке.